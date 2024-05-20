Вы всю жизнь стирали неправильно: вот зачем нужен третий отсек в стиральной машине

Стиральная машина - незаменимый помощник в современном доме, позволяющий экономить время и силы. Однако многие пользователи не знают обо всех тонкостях ее эксплуатации. Одним из таких нюансов является правильное использование лотка для моющих средств. Как показывает практика, от этого зависит не только качество стирки, но и сохранность одежды, а также срок службы самой стиральной машины. Материал опубликовали на сайте ixbt.com. Можно ли сыпать порошок в барабан стиральной машины-автомат?

Многие пользователи стиральных машин, вопреки рекомендациям производителей, предпочитают засыпать порошок сразу в барабан, минуя специальный лоток. Однако такой подход может привести к неприятным последствиям и неэффективному использованию моющих средств.

Лоток для моющих средств был добавлен в конструкцию стиральной машины не случайно. Порошок, засыпанный в специальный отсек лотка, после запуска стирки растворяется и равномерно распределяется по барабану.

Если добавлять твердый стиральный порошок сразу в барабан, он может не успеть полностью раствориться. В результате на белье останутся частички нерастворенного порошка, а цветные гранулы могут оставить пятна, которые сложно вывести.

Если вы все же предпочитаете добавлять моющее средство непосредственно в барабан, воспользуйтесь специальными капсулами или таблетками. Они дороже обычного порошка, но обеспечивают хорошую эффективность и предназначены для одноразового использования.

Для более рационального использования моющих средств рекомендуется загружать барабан полностью и помещать капсулу или таблетку ближе к задней стенке.

Назначение секций стиральной машины

Лоток для моющих средств в стиральной машине обычно располагается с левой стороны на передней части корпуса. Он имеет три отсека, каждый из которых обозначен символом или числом в зависимости от марки стиральной машины. Эти символы помогают понять, куда нужно добавлять то или иное моющее средство.

Отсек № 1 (цифра 1 или буква А)

Отсек № 1 (или А) в стиральной машине предназначен для предварительной стирки. Данный режим безопасен даже для деликатных тканей и подходит для удаления въевшихся и застарелых пятен.В режиме "Предварительная стирка" машина нагревает воду до 30°C, затем забирает моющее средство из соответствующего отсека и начинает медленно вращать барабан. Продолжительность цикла зависит от модели стиральной машины и может составлять от 30 минут до 2 часов. Производители рекомендуют добавлять в отсек для предварительной стирки только стиральный порошок, примерно 1 столовую ложку. Важно помнить, что засыпать моющее средство в этот отсек нужно только тогда, когда необходима предварительная стирка.

Отсек № 2 (цифра II или буква В)

Отсек № 2 (обозначается цифрой II или буквой В) является основным отсеком в лотке стиральной машины, который используется чаще всего. В него засыпается порошок или наливаются гелеобразные моющие средства независимо от программы стирки. Сюда также добавляются пятновыводители и отбеливатели для машинной стирки.

Важно понимать, что к каждому режиму стирки следует подбирать соответствующее моющее средство. При этом не нужно превышать дозу моющего средства, чтобы добиваться лучших результатов. Необходимо использовать мерный стаканчик и добавлять в лоток стиральной машины именно то количество моющего средства, которое указано на упаковке.

Отсек № 3 (снежинка, звездочка или цветок)

В стиральной машине есть специальный отсек (обычно обозначается снежинкой, звездочкой или цветком), предназначенный для заливания дополнительных жидкостей - кондиционеров, смягчителей или антистатиков. Средство из этого отсека попадает в барабан на этапе полоскания, поэтому отбеливатель сюда добавлять не стоит - он просто не успеет подействовать и останется на ткани. Кондиционер же, напротив, нужно добавлять перед началом стирки вместе со стиральным порошком.

Важно помнить, что кондиционер не заменяет стиральный порошок, а служит лишь для улучшения качества стирки и придания белью приятного аромата. Если использовать кондиционера больше, чем необходимо, средство может впитаться в волокна ткани, что снизит впитываемость белья, особенно это касается махровых полотенец и халатов. Оптимальное количество кондиционера - 35 мл на 4-5 кг белья, то есть примерно 1 колпачок.

Если перепутать отсеки в лотке стиральной машины

В этом случае ничего критичного не произойдет. Стиральная машина не выйдет из строя, а стирка запуститься в обычном режиме. Однако так делать не следует, потому что белье не будет постирано надлежащим образом, а моющее средство будет потрачено зря.