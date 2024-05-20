В Сыктывкаре прошла конференция «Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие»
- 20:30 20 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
Республиканская конференция "Инклюзивное образование: опыт, проблемы, взаимодействие" прошла в столице Коми. Мэр города, Владимир Голдин, поделился этим на своей странице в социальной сети.
Всех участников конференции, включая экспертов и представителей образовательной сферы, собрали в Доме дружбы народов Коми. В ходе пленарного заседания были присутствующие важные гости, такие как глава Республики Коми Владимир Уйба, министр образования и науки региона Наталья Якимова, председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, а также представители госсовета региона, филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и администрации Сыктывкара. От общеобразовательных организаций города также присутствовали представители.
На протяжении всего дня в Доме дружбы народов по адресу улица Ленина, 74, проходили тематические площадки, посвященные разным аспектам образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. Они затрагивали вопросы повышения качества образования, применения технологий в дополнительном образовании, сопровождения людей с инвалидностью при трудоустройстве, а также переквалификации и трудоустройства для участников СВО.