В Сыктывкаре прошла конференция «Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие»

Республиканская конференция "Инклюзивное образование: опыт, проблемы, взаимодействие" прошла в столице Коми. Мэр города, Владимир Голдин, поделился этим на своей странице в социальной сети.

Всех участников конференции, включая экспертов и представителей образовательной сферы, собрали в Доме дружбы народов Коми. В ходе пленарного заседания были присутствующие важные гости, такие как глава Республики Коми Владимир Уйба, министр образования и науки региона Наталья Якимова, председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, а также представители госсовета региона, филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и администрации Сыктывкара. От общеобразовательных организаций города также присутствовали представители.