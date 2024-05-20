Сплошное невезение: Володина назвала три знака, которых ждут неудачи на следующей неделе

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Грядущая неделя готовит неприятные сюрпризы для всех знаков, но особенно сильно это повлияет только на трех знаков зодиака. Известный астролог Василиса Володина предупредила, что на следующей неделе этих трех знаков зодиака ждут неудачи и проблемы. Она рассказала, с какого рода проблемами они столкнутся и в чем им стоит быть особенно осторожными и внимательными. Овен

На этой неделе стоит быть особенно осторожными в финансовых вопросах. Возможны непредвиденные расходы, потери денег или неудачные инвестиции. Володина советует Овнам тщательно планировать бюджет и не учитывать импульсивные покупки. Также сторонникам этого знака стоит быть внимательными к правилам и с уважением относиться к окружающим.

Близнецы

Близнецов на следующей неделе ждут проблемы в личной жизни. Возможны ссоры с партнером, недопонимание и охлаждение чувств. Володина рекомендует Близнецам больше времени уделять второй половинке, заботе и вниманию. Также сторонникам этого знака стоит быть осторожными и учитывать стрессовые ситуации.

Дева

Девам на этой неделе стоит быть готовыми к неожиданным трудностям на работе. Возможные конфликты с коллегами, критика руководства или срыв важных проектов. Володина советует Девам сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Также представителям этого знака стоит быть внимательными к своим обязанностям и не перекладывать работу на других.