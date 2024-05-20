Синоптики рассказали о погоде в Коми 21 мая

21 мая 2024 года на юге Республики обещают кратковременный дождь. В северных районах региона температура упадёт до -4…+1 градусов. Сильный ветер обрушится на Коми, порывы будут до 15-17 метров в секунду. На крайнем юге днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +16 градусов.

Сыктывкарцев в эту ночь ждёт гроза и небольшой дождь. Днём тоже выпадут осадки, но их будет немного. Поднимется северо-западный ветер 9-14 м/с. Температура понизится до +9…+11 градусов, а ночью и вовсе будет +3…+5°С. Минусовая температура ждёт ночью воркутинцев, усинцев, интинцев. В Печоре и Усть-Цильме в тёмное время суток также можно будет увидеть на термометре значение в 0…-2°С.