Аферисты по телефону надеются зацепить пенсионеров из Коми "за живое"
- 14:25 20 мая
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- Дарья Шучалина
Телефонные аферисты "разводят" пожилых жителей столицы Коми на деньги. Мошенники придумали новую схему, пользуясь тем, что для сыктывкарцев преклонного возраста крайне чувствительна тема трудового стажа.
Как сообщили "Про Городу" в Общественной палате Коми, которая проводит постоянную просветительскую работу с населением в режиме профилактики кибер-преступлений, на сегодня стало известно еще об одном свежем алгоритме, придуманном злоумышленниками.
- Мошенники стали звонить пожилым людям под видом сотрудников Социального фонда России, - отметили нашему изданию в палате. - В ходе разговора они внушают, что у человека обнаружен неучтенный стаж. Разумеется, такая новость обрадует кого угодно.
Далее, пользуясь позитивным настроем и поднятием настроения, телефонные инкогнито предлагают оформить заявление на перерасчет.
- При этом они отправляют на сотовый телефон смс-сообщение, прося собеседника назвать разовый код. Якобы, это требуется «для идентификации» пользователя, - уточнили нам в палате. – Однако в результате с помощью кода мошенники получают доступ к профилю на "Госуслугах" или в банке, поскольку к этим аккаунтам привязан номер телефона и его мобильные приложения.
Общественники призывают не только представителей старшего поколения, но и горожан остальных возрастов по возможности не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но если вы сняли трубку и от вас под каким-либо предлогом просят назвать личные (персональные) данные либо посылают коды по смс, самое правильное – прервать разговор, бросить трубку и внести номер незнакомца в "черный список" в своем смартфоне: чтобы до вас он больше никогда не смог дозвониться.