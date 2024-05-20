Аферисты по телефону надеются зацепить пенсионеров из Коми "за живое"

Телефонные аферисты "разводят" пожилых жителей столицы Коми на деньги. Мошенники придумали новую схему, пользуясь тем, что для сыктывкарцев преклонного возраста крайне чувствительна тема трудового стажа.

Как сообщили "Про Городу" в Общественной палате Коми, которая проводит постоянную просветительскую работу с населением в режиме профилактики кибер-преступлений, на сегодня стало известно еще об одном свежем алгоритме, придуманном злоумышленниками.

- Мошенники стали звонить пожилым людям под видом сотрудников Социального фонда России, - отметили нашему изданию в палате. - В ходе разговора они внушают, что у человека обнаружен неучтенный стаж. Разумеется, такая новость обрадует кого угодно.

Далее, пользуясь позитивным настроем и поднятием настроения, телефонные инкогнито предлагают оформить заявление на перерасчет.