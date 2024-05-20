В Сыктывкаре ведутся дорожные работы в Верхнем Чове
- 15:45 20 мая
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- Белла Лебедева
Как сообщает МКП "Дорожное хозяйство", на автомобильной дороге "Подъезд к кладбищу в Верхнем Чове" в Сыктывкаре подходят к завершению работы по укладке выравнивающего слоя и обустройству посадочной площадки для нового остановочного комплекса.
Специалисты компании "ДорИнвест" информируют, что следующим этапом будет проведено устройство водоотводной канавы, а затем приступят к укладке второго слоя дорожного покрытия.
Ожидается, что установка современного остановочного комплекса будет осуществлена ближе к концу лета. В настоящее время происходит его изготовление.
Новый остановочный комплекс представляет собой современную и удобную зону ожидания для пассажиров. Он будет оборудован сидениями, крышей, освещением и информационными табло с расписанием движения общественного транспорта.
Улучшение инфраструктуры остановочных пунктов является важной задачей для облегчения передвижения горожан и повышения качества общественного транспорта.