В Сыктывкаре ведутся дорожные работы в Верхнем Чове

Как сообщает МКП "Дорожное хозяйство", на автомобильной дороге "Подъезд к кладбищу в Верхнем Чове" в Сыктывкаре подходят к завершению работы по укладке выравнивающего слоя и обустройству посадочной площадки для нового остановочного комплекса.

Специалисты компании "ДорИнвест" информируют, что следующим этапом будет проведено устройство водоотводной канавы, а затем приступят к укладке второго слоя дорожного покрытия.