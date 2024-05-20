В Сыктывкаре каждый третий работник шантажирует зарплатой
- 14:45 20 мая
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- Белла Лебедева
Работодатели в столице Коми нацелены на поиск компромиссов с сотрудниками, которые выражают желание уволиться.
Об этом свидетельствует проведенный опрос среди представителей компаний и работников с опытом работы, организованный сервисом SuperJob.
По результатам исследования, более половины – 64% работодателей столицы Коми стараются найти компромисс с работниками, которые грозятся уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда. Другая часть (10%) выбирает решение проблемы более жестким путем, просто увольняя подчиненных. Однако 6% работодателей находят другие возможности решения проблемы и идут навстречу своим сотрудникам.
В свою очередь, подобной тактикой улучшения своей ситуации не редко пользуются сами сотрудники. Около 30% из всех опрошенных принимают участие в подобном шантаже в переговорах с работодателем.
Также установлено, что люди, чей доход выше, склонны в большей степени использовать подобный метод улучшения своей ситуации. Среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей таких было 28%, в то время как если доход превышал 100 тысяч рублей, таких оказалось уже 34%.
Практика оказывать давление на работодателя показала свою эффективность, так как в большинстве случаев (60%) работодатели нашли возможность удовлетворить требования работников. Тем не менее, около 24% сотрудников все же покинули свое рабочее место, а 9% продолжили работать на прежних условиях. Также отмечается, что мужчины (30%) пользуются подобным методом немного чаще, чем женщины (28%), однако последние чаще получают желаемое благодаря своей настойчивости.