Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего 100 граммов этого средства

Муравьи представляют серьезную проблему для огородов и теплиц. Они не только уничтожают полезных насекомых, но и атакуют растения, что также приводит к появлению вредной тли, которая может полностью погубить урожай.

Муравьи предпочитают селиться вблизи плодово-ягодных деревьев и кустарников, а также в теплицах. Бороться с ними непросто, но эксперт советует не пытаться вырывать или выкапывать отдельные муравейники, так как это только усугубит проблему и приведет к увеличению количества муравьев.