В Коми суд наказал жителя Вуктыла за пощечину

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Вероятно, стороны могут обжаловать решение суда. В соответствии с информацией, полученной от пресс-службы судов Коми, в январе 2024 года произошел инцидент, в результате которого мужчину из Вуктыла оштрафовал административный суд за нанесение пощечины.

По данным следствия, мужчина находился в гостях у своей знакомой и в ходе распития алкоголя между ними возник конфликт, в результате которого он нанес пощечину женщине.

Ответственность мужчины была установлена мировым судьей, который признал его виновным в совершении административного правонарушения. В результате рассмотрения дела Вуктыльский горсуд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.