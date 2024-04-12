Беспилотник, что пролетал над Ухтой 11 апреля, попал на видео

Скрин видео Комиинформ

Беспилотник, что пролетел над Ухтой, попал на видео. Летающий объект засняли очевидцы, сообщает Комиинформ.

На кадрах предположительно запечатлен БПЛА, что пролетал над Ухтой вчера, 11 апреля. Сообщается, что заправка, попавшая на видеозапись, расположена на въезде в город. Далее беспилотник направился в сторону Яреги.

Напомним, новость о БПЛА разлетелась вчера в региональных пабликах. Сообщалось, что неизвестный объект пролетел мимо столицы Коми и направился в Ухту. В целях безопасности сотрудников некоторых учреждений города эвакуировали.