В Коми уже четыре года не могут утилизировать радиоактивный контейнер
- 22:30 19 апреля
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- Олег Помидоров
За работы по перевозке и ликвидации элемента подрядчики просят от 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.
19 апреля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, глава регионального комитета ГО и ЧС Александр Бурцев призвал раз и навсегда решить вопрос с судьбой радиоактивного контейнера.
Напомним, его нашли в лесу под Ухтой еще в 2020 году. Сам радиоактивный элемент был произведен на свет в 1985 году. Из-за опасной находки в муниципалитете вводили режим ЧС.
Контейнер оказался бесхозным, после чего он был передан одному из предприятий на хранение в спецпомещение под наблюдением обученных сотрудников. Сама организация не может утилизировать опасный элемент. Для этого ведомство начало поиск стороннего подрядчика. Цена на утилизацию варьируется от 333 тысяч рублей до 1,5 миллиона.
Глава Коми Владимр Уйба после доклада сообщил, что необходимо рассмотреть того подрядчика, который готов организовать услугу за наименьшую сумму. По его мнению, результат будет один и тот же.