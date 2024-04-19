В Коми уже четыре года не могут утилизировать радиоактивный контейнер

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За работы по перевозке и ликвидации элемента подрядчики просят от 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.

19 апреля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, глава регионального комитета ГО и ЧС Александр Бурцев призвал раз и навсегда решить вопрос с судьбой радиоактивного контейнера.