В одном из городов Коми затопило помещения общества инвалидов

Ранее в соцсетях появились кадры затопленных помещений ухтинского отделения общества инвалидов. Фонтан бил прямо из пола, а вода поднялась на пять сантиметров.

4 апреля с 16 часов вечера, по словам сотрудников общества, они не могли достучаться до коммунальщиков Ухты. Предположительно, прорыв возник из-за того, что забилась ливневка или колодец.