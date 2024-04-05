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В одном из городов Коми затопило помещения общества инвалидов

В одном из городов Коми затопило помещения общества инвалидовстопкадр из видео очевидца

Ранее в соцсетях появились кадры затопленных помещений ухтинского отделения общества инвалидов. Фонтан бил прямо из пола, а вода поднялась на пять сантиметров.

4 апреля с 16 часов вечера, по словам сотрудников общества, они не могли достучаться до коммунальщиков Ухты. Предположительно, прорыв возник из-за того, что забилась ливневка или колодец.

Однако в ночь с 4 на 5 апреля аварию устранили. В мэрии Ухты сообщили, что вода ушла полностью и более подтопления не наблюдаются. Оказалось, что причиной потопа стал засор внутридомовой системы водоотведения твердыми бытовыми отходами из-за неправильной эксплуатации жителями дома.
 

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