В одном из городов Коми затопило помещения общества инвалидов
- 22:30 5 апреля
- 0+
- Олег Помидоров
стопкадр из видео очевидца
Ранее в соцсетях появились кадры затопленных помещений ухтинского отделения общества инвалидов. Фонтан бил прямо из пола, а вода поднялась на пять сантиметров.
4 апреля с 16 часов вечера, по словам сотрудников общества, они не могли достучаться до коммунальщиков Ухты. Предположительно, прорыв возник из-за того, что забилась ливневка или колодец.
Однако в ночь с 4 на 5 апреля аварию устранили. В мэрии Ухты сообщили, что вода ушла полностью и более подтопления не наблюдаются. Оказалось, что причиной потопа стал засор внутридомовой системы водоотведения твердыми бытовыми отходами из-за неправильной эксплуатации жителями дома.