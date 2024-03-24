Житель Коми заплатит штраф за рыбалку в заказнике

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жителю Сысольского района придётся заплатить штраф. Он рыбачил с помощью сетей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Мужчина рыбачил на реке Малая Визинга в районе природного заказника “Визингский”. Ловлю он производил с помощью сетей, которые не были промаркированы и зарегистрированы. Он поймал одну щуку.

На территории заказника запрещено проводить хозяйственную и любую другу деятельность, которая нарушает сохранность экосистемы. Также по правилам рыболовства нельзя использовать сетные орудия лова, не зарегистрированные и не промаркированные в порядке с федеральным законом.