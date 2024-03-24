Житель Коми заплатит штраф за рыбалку в заказнике
- 14:30 24 марта
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- Анастасия Амелькина
Жителю Сысольского района придётся заплатить штраф. Он рыбачил с помощью сетей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Мужчина рыбачил на реке Малая Визинга в районе природного заказника “Визингский”. Ловлю он производил с помощью сетей, которые не были промаркированы и зарегистрированы. Он поймал одну щуку.
На территории заказника запрещено проводить хозяйственную и любую другу деятельность, которая нарушает сохранность экосистемы. Также по правилам рыболовства нельзя использовать сетные орудия лова, не зарегистрированные и не промаркированные в порядке с федеральным законом.
В суде житель Сысольского района свою вину не отрицал. За нарушение правил охраны и использования окружающей среды мужчине выписали штраф в три тысячи рублей. Постановление уже вступило в законную силу.