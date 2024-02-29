Смело закупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал трех счастливчиков марта среди знаков зодиака

Им стоит попытать удачу в лотерее

В марте 2024 года, согласно прогнозам знаменитого российского астролога, писателя и публициста Павла Глобы, следующие три знака зодиака станут главными счастливчиками месяца. Репутацию Глобы можно считать безупречной, ибо он является главным звездным экспертом и многие годы посвятил своей профессиональной деятельности астрологии.

В марте счастливчиками месяца станут представители трех знаков зодиака: Близнецы, Рак и Скорпион. Представителям воздушного знака, Близнецам, сопутствует удача как в достижении жизненных целей, так и в вопросах личной жизни. Возможно встретить своего спутника и даже существует вероятность заметного материализации доходов.