Смело закупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал трех счастливчиков марта среди знаков зодиака
- 19:40 29 февраля
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- Служба новостей
Им стоит попытать удачу в лотерее
В марте 2024 года, согласно прогнозам знаменитого российского астролога, писателя и публициста Павла Глобы, следующие три знака зодиака станут главными счастливчиками месяца. Репутацию Глобы можно считать безупречной, ибо он является главным звездным экспертом и многие годы посвятил своей профессиональной деятельности астрологии.
В марте счастливчиками месяца станут представители трех знаков зодиака: Близнецы, Рак и Скорпион. Представителям воздушного знака, Близнецам, сопутствует удача как в достижении жизненных целей, так и в вопросах личной жизни. Возможно встретить своего спутника и даже существует вероятность заметного материализации доходов.
Раки, представители водного знака, могут рассчитывать на улучшение своего финансового положения. Фортуна на их стороне, поэтому они с уверенностью могут пользоваться лотерейными билетами. Кроме того, дела на работе будут идти в гору, и Раки могут ожидать повышения зарплаты или крупной премии.
Также представителям знака Скорпиона, также относящихся к водному элементу, будет сопутствовать финансовая удача. Однако, удача не приходит сама по себе: Скорпионам предстоит много работать на протяжении первой половины месяца, чтобы добиться финансового успеха. При максимальном напряжении и усилиях, они достигнут успеха и получат вознаграждение за свои усердные труды, сообщает progorod43.ru.