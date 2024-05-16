В Сыктывкаре стартует очередной этап реконструкции теплосетей
- 17:15 16 мая
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- Белла Лебедева
В период с 25 мая по 20 августа автомобильное движение на участках в районе домов №24 – №36 будет перекрыто.
Коми филиал ПАО «Т Плюс» запускает проект по замене 275 метров магистральной тепловой сети, который расположен на улице Советской в Сыктывкаре, в районе домов №№ 24-36. Основная цель проекта заключается в повышении качества и надежности теплоснабжения горожан.
В рамках проекта будут установлены новые трубопроводы с надежным изоляционным покрытием из пенополиуретана и системой дистанционного контроля, что позволит оперативно выявлять и устранять возможные дефекты. Увеличение диаметра труб с 300 до 400 мм приведет к увеличению пропускной способности магистрали. Кроме того, будут построены новые тепловые камеры и установлена современная запорная арматура. После завершения работ будет восстановлено дорожное покрытие с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Во время проведения реконструкции автомобильное движение по улице Советской будет перекрыто на два этапа. С 25 мая по 1 июля будет перекрыт участок от Советской, 22 до Советской, 30. Затем, с 1 июля по 20 августа, будет перекрыт участок от Советской, 30 до перекрестка с улицей Куратова (включительно). Для обхода перекрытых участков будет организовано движение автомобильного транспорта по Стефановской площади, а также будет предоставлено двустороннее движение по улице Домны Каликовой.
Энергетики приносят извинения горожанам за возможные неудобства, связанные с ремонтом и реконструкцией тепловых сетей. Однако эти работы являются необходимой мерой для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в предстоящую зиму. Реконструкция магистрального трубопровода №1 является долгосрочным проектом, рассчитанным на период от 2022 до 2026 года. За 2022 и 2023 годы уже было обновлено более 600 метров сети. Всего в рамках этого проекта будет полностью заменено 2,6 км трубопроводов.