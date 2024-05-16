В Сыктывкаре стартует очередной этап реконструкции теплосетей

В период с 25 мая по 20 августа автомобильное движение на участках в районе домов №24 – №36 будет перекрыто.

Коми филиал ПАО «Т Плюс» запускает проект по замене 275 метров магистральной тепловой сети, который расположен на улице Советской в Сыктывкаре, в районе домов №№ 24-36. Основная цель проекта заключается в повышении качества и надежности теплоснабжения горожан.