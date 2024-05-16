Квитанции по-новому: что и зачем изменил Фонд капремонтов в Коми
- 16:20 16 мая
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы получили на этой неделе квартальные квитанции за капремонт в новом виде. Многие испугались, что счета разложили по почтовым ящикам мошенники. Перечислять ли взнос по новым платежкам?
На этот вопрос читателей «Про Города» мы получили разъяснения у Регоператора. Как оказалось, счета реальные и принадлежат данной структуре. А смена дизайна обусловлена переходом на новый программный продукт.
- Сверьте свои старые квитанции с новыми: наши реквизиты, адрес, контактная информация – всё осталось прежним, - пояснила «Про Городу» гендиректор Фонда капремонтов МКД в Коми Валентина Чурила.
По ее словам, в другом месте на листе бумаги сверстана только сумма, выставленная к оплате. А еще Регоператор отошел от разделения строчек в таблице, как это было прежде, по отдельности на каждого дольщика (собственника) жилплощади – новшества нацелены на упрощение восприятия и без того большого объема цифровой и иной информации.
Валентина Петровна предоставила нашей редакции типовой образец старой и новой квитанции для того, чтобы читатели «Про Города» могли удостовериться, что получают в свои почтовые ящики квитки от настоящего Регоператора, а не от мошенников сферы ЖКХ.
Между тем, любой желающий владелец квадратных метров может не ждать счета на бумажном носителе, а получать их по электронной почте, если укажет ее Регоператору. Оплачивать взнос на капремонт удобнее посредством сайта данного Фонда либо в системе ГИС ЖКХ, где содержится и много иной полезной информации о вашем доме и жилье.