Квитанции по-новому: что и зачем изменил Фонд капремонтов в Коми

Сыктывкарцы получили на этой неделе квартальные квитанции за капремонт в новом виде. Многие испугались, что счета разложили по почтовым ящикам мошенники. Перечислять ли взнос по новым платежкам?

На этот вопрос читателей «Про Города» мы получили разъяснения у Регоператора. Как оказалось, счета реальные и принадлежат данной структуре. А смена дизайна обусловлена переходом на новый программный продукт.