Специалисты Центра занятости рассказали, как подростку в Сыктывкаре найти работу на лето

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На прямой линии обсудили перспективы трудоустройства подростков. Специалисты Центра занятости Сыктывкара рассказали о планах по трудоустройству подростков на пресс-конференции, состоявшейся в общественной приемной главы Коми. По словам начальницы отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников Анны Панюковой, в 2023 году было трудоустроено 2504 подростка, а в 2024 году планируется увеличить это число до 3 тысяч.

Подростки смогут трудоустроиться двумя способами. Первый способ предполагает самостоятельное обращение в службу занятости. Необходимо подать заявление через платформу "Работа в России" с подтвержденной записью на Госуслугах. Затем, при наличии вакансии, Центр занятости связывается с кандидатом, предлагая ему работу.

По словам Панюковой, выбор профессий для несовершеннолетних ограничен и связан в основном с неквалифицированным трудом. Однако, подростки все равно имеют возможность найти работу, соответствующую их желаниям.

Второй способ трудоустройства предусматривает подачу групповой заявки через школу. Это может быть трудовой лагерь при образовательной организации, где подростки будут заниматься благоустройством.

Трудоустроившись через Центр занятости, подросток получит не только зарплату, но и материальную поддержку от центра. Сумма зависит от срока работы и в некоторых случаях может достигать 2 тысяч рублей за 10 дней работы.