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СЛПК поддержит семинар “Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования"

СЛПК поддержит семинар “Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования"фото СЛПК

АО «СЛПК» выступило инициатором проведения в Сыктывкаре семинара «Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования России». Мероприятие пройдет 30-31 мая на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми при поддержке разработчика системы — Российского института стандартизации. В семинаре примут участие лесозаготовители, производители лесобумажной продукции, представители науки и образования, органов сертификации, органов исполнительной власти в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности,  а также СМИ.

«Наш комбинат присоединился к новой Национальной системе лесной сертификации (НСЛС) в начале этого года. Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше лесопромышленных предприятий вовлекались в процесс сертификации по стандартам НСЛС», — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер. 

В первый день участники семинара узнают о целях и задачах НСЛС, обсудят лесохозяйственные, экологические, экономические  и социальные аспекты, а также требования НСЛС к цепочке поставок и контролю поставщиков. 

Во второй день запланировано посещение передового лесопитомника АО «СЛПК» в Сысольском районе Республики Коми, где представители отрасли смогут увидеть процесс выращивания сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой. 

Место проведения семинара: Сыктывкар, Торгово-промышленная палата Республики Коми, ул. Интернациональная д.98/1, 2 этаж, конференц-зал.
Заявки на участие принимаются на электронную почту: krivoshein_an@tppkomi.ru  

                                                                                                          ПРОГРАММА

30 мая 2024 года

День семинара в Торгово-промышленной палате Коми

 

900–1000

 

Регистрация участников.

1000–1015

 

Открытие семинара. Приветственные слова

 

Представитель Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми,

Елена Лебединская, заместитель генерального директора ФГБУ «Институт стандартизации»,

Аксель Бендер, директор по лесообеспечению АО «СЛПК»

Марина Королева, начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО «СЛПК»

1015–1110

 

Секция «Национальная система лесной сертификации, как инструмент устойчивого лесопользования»

 

1015–1035 «Национальная система лесной сертификации: цели и принципы»

Елена Лебединская, заместитель генерального директора ФГБУ «Институт стандартизации»

 

1035–1050 «Перспективы развития НСЛС в свете внедрения ESG-принципов»

Григорий Микрюков, начальник Управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при Правительстве РФ

 

1050–1110

Кротов Н.С., АЦБК, название доклада уточняется

1110–1130

 

Кофе-брейк

 

1130–1300

 

Секция «Лесохозяйственные и экологические аспекты НСЛС»

 

1130–1200 «Лесохозяйственные и экологические требования стандартов НСЛС»

Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

 

1200–1220 «Опыт внедрения НСЛС на крупном целлюлозно-бумажном предприятии»

Елена Пьянкова, главный специалист по управлению цепочкой поставок лесных ресурсов и лесной сертификации АО «Группа «Илим»

 

1220–1240 «Подходы к сохранению редких, краснокнижных видов в рамках НСЛС»

Зайцев А.В. начальник службы лесопользования АО «СЛПК»

 

1240–1300 «Ежегодный мониторинг на лесозаготовительном предприятии в рамках национальной системы лесной сертификации»

Алексей Серов, директор ООО «Техкарта»

1300–1400

 

Обед

1400–1440

 

Секция «Социальные аспекты НСЛС»

 

1400–1420 «Социальные принципы стандартов НСЛС. Снижение репутационных рисков»

Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

 

1420–1440 «Социальные принципы НСЛС на примере Сыктывкарского ЛПК»

Марина Королева, начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО «СЛПК»

1440-1510

Секция «Требования НСЛС в отношении цепочки поставок и контроля поставщиков»

 

1440-1510 «Управление цепочкой поставок и происхождением входящих материалов. Ключевые особенности. Взаимодействие с другими системами добровольной лесной сертификации»

Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

1510–1710

 

Секция «Экономические аспекты НСЛС. Рыночные возможности»

 

1510–1530 «Экономические принципы стандартов НСЛС. Повышение эффективности работы сертифицированных компаний»

Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

 

1530–1550

 

Кофе-брейк

 

1550–1710

 

Секция «Экономические аспекты НСЛС. Рыночные возможности»

 

1550–1610 «Порядок прохождения и стоимость сертификации в НСЛС»

Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

 

1610–1630 «Продвижение сертифицированной продукции на внутреннем рынке Взаимодействие со Сбербанком, ритейлом Представитель РИС»

 

1630–1650 «Продвижение сертифицированной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Взаимодействие с Российским экспортным центром»

 

1650–1710 «Механизмы поддержки лесного бизнеса»

Представитель Центра «Мой бизнес Коми»

 

1710–1800

Дискуссия «Переход в систему национальной лесной сертификации»

 

1800

Завершение семинара

 

 

 

 

 

31 мая 2024 года

День посещения лесного питомника АО «СЛПК»

 

830–900

 

Сбор участников у Торгово-промышленной палаты Республики Коми

Посадка в автобус

 

900

 

Отправление в с. Визинга

90–1020

 

Переезд в с. Визинга, лесной питомник АО «СЛПК»

 

1020–1100

 

Кофе-брейк с представлением лесного питомника

 

1100–1200

 

Экскурсия по лесному питомнику АО «СЛПК»

 

1200–1320

 

Переезд в Сыктывкар


Модератор семинара:

Андрей Кривошеин, вице-президент ТПП Республики Коми

Организаторы:

Российский институт стандартизации

Торгово-промышленная палата Республики Коми

 

Место проведения:

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная д.98/1, 2 этаж, конференц-зал

 

Информационные партнеры:

Журнал «ЛесПромИнформ»

Журнал «Лесной комплекс»

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