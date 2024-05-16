СЛПК поддержит семинар “Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования"

АО «СЛПК» выступило инициатором проведения в Сыктывкаре семинара «Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования России». Мероприятие пройдет 30-31 мая на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми при поддержке разработчика системы — Российского института стандартизации. В семинаре примут участие лесозаготовители, производители лесобумажной продукции, представители науки и образования, органов сертификации, органов исполнительной власти в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности, а также СМИ.

«Наш комбинат присоединился к новой Национальной системе лесной сертификации (НСЛС) в начале этого года. Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше лесопромышленных предприятий вовлекались в процесс сертификации по стандартам НСЛС», — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.

В первый день участники семинара узнают о целях и задачах НСЛС, обсудят лесохозяйственные, экологические, экономические и социальные аспекты, а также требования НСЛС к цепочке поставок и контролю поставщиков.

Во второй день запланировано посещение передового лесопитомника АО «СЛПК» в Сысольском районе Республики Коми, где представители отрасли смогут увидеть процесс выращивания сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.

Место проведения семинара: Сыктывкар, Торгово-промышленная палата Республики Коми, ул. Интернациональная д.98/1, 2 этаж, конференц-зал.

Заявки на участие принимаются на электронную почту: krivoshein_an@tppkomi.ru

ПРОГРАММА

30 мая 2024 года

День семинара в Торгово-промышленной палате Коми