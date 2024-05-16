СЛПК поддержит семинар “Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования"
- 16:38 16 мая
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АО «СЛПК» выступило инициатором проведения в Сыктывкаре семинара «Национальная система лесной сертификации для устойчивого лесопользования России». Мероприятие пройдет 30-31 мая на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми при поддержке разработчика системы — Российского института стандартизации. В семинаре примут участие лесозаготовители, производители лесобумажной продукции, представители науки и образования, органов сертификации, органов исполнительной власти в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности, а также СМИ.
«Наш комбинат присоединился к новой Национальной системе лесной сертификации (НСЛС) в начале этого года. Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше лесопромышленных предприятий вовлекались в процесс сертификации по стандартам НСЛС», — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.
В первый день участники семинара узнают о целях и задачах НСЛС, обсудят лесохозяйственные, экологические, экономические и социальные аспекты, а также требования НСЛС к цепочке поставок и контролю поставщиков.
Во второй день запланировано посещение передового лесопитомника АО «СЛПК» в Сысольском районе Республики Коми, где представители отрасли смогут увидеть процесс выращивания сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.
Место проведения семинара: Сыктывкар, Торгово-промышленная палата Республики Коми, ул. Интернациональная д.98/1, 2 этаж, конференц-зал.
Заявки на участие принимаются на электронную почту: krivoshein_an@tppkomi.ru
ПРОГРАММА
30 мая 2024 года
День семинара в Торгово-промышленной палате Коми
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900–1000
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Регистрация участников.
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1000–1015
|
Открытие семинара. Приветственные слова
Представитель Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми,
Елена Лебединская, заместитель генерального директора ФГБУ «Институт стандартизации»,
Аксель Бендер, директор по лесообеспечению АО «СЛПК»
Марина Королева, начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО «СЛПК»
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1015–1110
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Секция «Национальная система лесной сертификации, как инструмент устойчивого лесопользования»
1015–1035 «Национальная система лесной сертификации: цели и принципы»
Елена Лебединская, заместитель генерального директора ФГБУ «Институт стандартизации»
1035–1050 «Перспективы развития НСЛС в свете внедрения ESG-принципов»
Григорий Микрюков, начальник Управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при Правительстве РФ
1050–1110
Кротов Н.С., АЦБК, название доклада уточняется
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1110–1130
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Кофе-брейк
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1130–1300
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Секция «Лесохозяйственные и экологические аспекты НСЛС»
1130–1200 «Лесохозяйственные и экологические требования стандартов НСЛС»
Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
1200–1220 «Опыт внедрения НСЛС на крупном целлюлозно-бумажном предприятии»
Елена Пьянкова, главный специалист по управлению цепочкой поставок лесных ресурсов и лесной сертификации АО «Группа «Илим»
1220–1240 «Подходы к сохранению редких, краснокнижных видов в рамках НСЛС»
Зайцев А.В. начальник службы лесопользования АО «СЛПК»
1240–1300 «Ежегодный мониторинг на лесозаготовительном предприятии в рамках национальной системы лесной сертификации»
Алексей Серов, директор ООО «Техкарта»
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1300–1400
|
Обед
|
1400–1440
|
Секция «Социальные аспекты НСЛС»
1400–1420 «Социальные принципы стандартов НСЛС. Снижение репутационных рисков»
Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
1420–1440 «Социальные принципы НСЛС на примере Сыктывкарского ЛПК»
Марина Королева, начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО «СЛПК»
|
1440-1510
|
Секция «Требования НСЛС в отношении цепочки поставок и контроля поставщиков»
1440-1510 «Управление цепочкой поставок и происхождением входящих материалов. Ключевые особенности. Взаимодействие с другими системами добровольной лесной сертификации»
Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
|
1510–1710
|
Секция «Экономические аспекты НСЛС. Рыночные возможности»
1510–1530 «Экономические принципы стандартов НСЛС. Повышение эффективности работы сертифицированных компаний»
Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
|
1530–1550
|
Кофе-брейк
|
1550–1710
|
Секция «Экономические аспекты НСЛС. Рыночные возможности»
1550–1610 «Порядок прохождения и стоимость сертификации в НСЛС»
Артем Загрядсков, начальник отдела оценки соответствия процессов и услуг ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
1610–1630 «Продвижение сертифицированной продукции на внутреннем рынке Взаимодействие со Сбербанком, ритейлом Представитель РИС»
1630–1650 «Продвижение сертифицированной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Взаимодействие с Российским экспортным центром»
1650–1710 «Механизмы поддержки лесного бизнеса»
Представитель Центра «Мой бизнес Коми»
|
1710–1800
|
Дискуссия «Переход в систему национальной лесной сертификации»
|
1800
|
Завершение семинара
31 мая 2024 года
День посещения лесного питомника АО «СЛПК»
Модератор семинара:
Андрей Кривошеин, вице-президент ТПП Республики Коми
Организаторы:
Российский институт стандартизации
Торгово-промышленная палата Республики Коми
Место проведения:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная д.98/1, 2 этаж, конференц-зал
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Журнал «ЛесПромИнформ»
Журнал «Лесной комплекс»