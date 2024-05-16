Двоих жителей Коми подозревают в краже спортивок в Чебоксарах

Фото с сайта 21.мвд.рф

Пеший патруль задержал молодых людей, основываясь на ориентировке от полицейских. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Чебоксарского управления МВД, в начале мая появилось сообщение о краже спортивной одежды на сумму более 20 тысяч рублей в магазине самообслуживания на улице Калинина. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, полицейские смогли составить ориентировку на подозреваемых.

Несколько дней спустя пеший патруль сотрудников заметил двух молодых людей, соответствующих описанию, переходивших дорогу на улице Гагарина, и решил проверить их документы. В результате этой проверки были задержаны два жителя Коми — 19-летний и 23-летний. В ходе дальнейших допросов они признались, что похитили одежду, не оплатив ее.

После проведения дополнительных расследований представители правоохранительных органов выяснили, что эти молодые люди могут быть причастны к другим случаям краж из различных магазинов в районе улиц Привокзальной, Гагарина и Лумумбы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Кража". И избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.