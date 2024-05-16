Двоих жителей Коми подозревают в краже спортивок в Чебоксарах
- 14:45 16 мая
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- Белла Лебедева
Пеший патруль задержал молодых людей, основываясь на ориентировке от полицейских.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Чебоксарского управления МВД, в начале мая появилось сообщение о краже спортивной одежды на сумму более 20 тысяч рублей в магазине самообслуживания на улице Калинина. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, полицейские смогли составить ориентировку на подозреваемых.
Несколько дней спустя пеший патруль сотрудников заметил двух молодых людей, соответствующих описанию, переходивших дорогу на улице Гагарина, и решил проверить их документы. В результате этой проверки были задержаны два жителя Коми — 19-летний и 23-летний. В ходе дальнейших допросов они признались, что похитили одежду, не оплатив ее.
После проведения дополнительных расследований представители правоохранительных органов выяснили, что эти молодые люди могут быть причастны к другим случаям краж из различных магазинов в районе улиц Привокзальной, Гагарина и Лумумбы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Кража". И избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Также выяснилось, что один из задержанных, в возрасте 23 лет, до этого семь раз привлекался к уголовной ответственности, а второй, не достигнув совершеннолетия, также имел проблемы с законом.