Бывшего директора «Комиавиатранса» отправили в колонию

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Суд доказал виновность в растрате средств и незаконных выплатах бывшим сотрудникам компании. Суд в Сыктывкаре вынес приговор экс-гендиректору АО «Комиавиатранс» Алексею Фесенко и директору ООО «АНАЭРО» Олегу Землянскому 16 мая.

По утверждению следствия, из-за действий Фесенко двум работникам «Комиавиатранса» были незаконно начислены компенсации при увольнении на общую сумму более 561 тысячи рублей. Кроме того, обвиняемый неправомерно трудоустроил финансового аналитика, чьи выплаты (включая зарплату, отпускные, аренду жилья, компенсации и выходные пособия) превысили 1,1 миллиона рублей.

Вторая часть обвинения касалась растраты более 58 миллионов рублей. Согласно обвинению, Фесенко и Землянский заключили сделку по аренде неисправных самолетов, которые после ремонта были использованы, несмотря на противоречия интересам предприятия и закона.

УФСБ России по Республике Коми проводило оперативную работу и расследование уголовного дела.

Прокурор требовал признать Фесенко виновным по всем обвинениям и назначить наказание в виде 4,5 года лишения свободы и штраф в 1,7 миллиона рублей, с условным лишением свободы на 3 года. Землянскому грозилось лишение свободы на 3,5 года и штраф в 1 миллион рублей.