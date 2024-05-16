Глава Коми Владимир Уйба осмотрел строительство детсада в Ижемском районе

16 мая он записал видеообращение, в котором подробно рассказал о ходе работ и планах на будущее.

Глава Коми Владимир Уйба провел осмотр новых объектов в Ижемском районе, включающих в себя строительство школы и детского садика.



Строительство новых школ началось в июле 2022 года по нацпроекту "Образование". Она рассчитана на 600 учеников и расположена в селе Ижма. Владимир Уйба отметил, что в новой школе будут созданы комфортные условия для учебной и внеурочной деятельности. Здесь будут функционировать кружки, секции, а также проводиться спортивные мероприятия. Строительство школы позволит полностью ликвидировать проблему второй смены.



Кроме того, в деревне Бакур, расположенной на левом берегу реки Ижмы, в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2023-2024 годы также ведется строительство детского сада на 99 мест. Это двухэтажное здание будет оборудовано пятью групповыми площадками с теневыми навесами, физкультурной площадкой, колясочным навесом.



Также на территории планируется установить два пожарных резервуара, дизельную электростанцию, бытовые площадки, а также стоянку для транспорта работников детского сада. Новое учреждение будет иметь собственный медицинский блок, пищеблок, стиральный блок, зал для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинет логопеда.

