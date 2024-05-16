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«Зайца» из Жешарта оштрафовали за поездки в московских электричках

«Зайца» из Жешарта оштрафовали за поездки в московских электричкахфото редакции

В связи с этим АО «Центральная ППК» вынужден был обратиться в суд с исками для взыскания с него штрафов за данное нарушение.

По информации, предоставленной пресс-службой судов Коми, в течение 2023 года 23-летний житель поселка Жешарт Усть-Вымского района неоднократно был замечен за безбилетным проездом в пригородном железнодорожном транспорте Москвы и Московской области.

Согласно документации, молодой человек четыре раза попадался контролерам без билетов и отказывался оплачивать проезд. Об этом были составлены соответствующие акты, копии которых были переданы ему на руки, а также было выдано требование оплаты штрафов за нарушение правил проезда. Однако он отказался удовлетворить это требование добровольно. Общая сумма штрафов, которую нужно было взыскать с молодого человека, составила 6600 рублей.

На судебном заседании ответчик не явился. По итогам заседания заочно были удовлетворены исковые требования полностью, однако решения суда пока не вступили в законную силу.

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