«Зайца» из Жешарта оштрафовали за поездки в московских электричках

В связи с этим АО «Центральная ППК» вынужден был обратиться в суд с исками для взыскания с него штрафов за данное нарушение.

По информации, предоставленной пресс-службой судов Коми, в течение 2023 года 23-летний житель поселка Жешарт Усть-Вымского района неоднократно был замечен за безбилетным проездом в пригородном железнодорожном транспорте Москвы и Московской области.