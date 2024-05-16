"Пенсионный возраст, наконец, возвращают к отметке 55/60 лет": люди не могут поверить своему счастью
- 18:30 16 мая
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- Служба новостей
В условиях повышения пенсионного возраста, накопительная пенсия становится все более привлекательной для россиян, желающих обеспечить себе достойную старость. Несмотря на изменения в пенсионной системе, накопительная пенсия сохраняет свои преимущества, позволяя выйти на пенсию на 5-10 лет раньше и получать дополнительный источник дохода в старости.
Пенсионный эксперт Сергей Власов поясняет, что граждане, формирующие пенсионные накопления, могут получать выплаты при достижении 55 и 60 лет. Это связано с тем, что накопительная пенсия формируется из собственных взносов, которые инвестируются фондом. Для получения досрочной пенсии необходимо подать заявление в фонд, где хранятся накопления. Выплата будет производиться до назначения страховой пенсии, которая финансируется из государственного бюджета.
С 2024 года вводятся новые правила информирования граждан о наличии пенсионных накоплений. Теперь такую информацию будут предоставлять не только Социальный фонд России, но и негосударственные пенсионные фонды. Это позволит большему количеству россиян узнать о своих накоплениях и воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.
Преимущества накопительной пенсии:
- Досрочный выход на пенсию: возможность выйти на пенсию на 5-10 лет раньше, чем при стандартном пенсионном возрасте.
- Дополнительный источник дохода: дополнительный источник дохода в пенсионном возрасте, который не зависит от инфляции.
- Наследование накоплений: возможность наследования накоплений наследниками.
Недостатки накопительной пенсии:
- Необходимость самостоятельного накопления средств: необходимость самостоятельно накапливать средства на пенсию, что может повлиять на текущий доход.
- Зависимость от инвестиционного дохода: размер выплат зависит от инвестиционного дохода фонда, который может колебаться.
Решение о формировании накопительной пенсии индивидуально для каждого. Необходимо учитывать финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни в пенсионном возрасте. В любом случае, информация о возможности досрочного выхода на пенсию благодаря накопительной системе является положительным фактором, который стоит рассмотреть при планировании своего будущего.
По данным Пенсионного фонда России, в настоящее время накопительную пенсию формируют около 10 миллионов граждан. В среднем, размер накоплений составляет около 80-120 тысяч рублей. При этом стоит учитывать, что доходность накопительной пенсии зависит от инвестиционной стратегии фонда, в котором хранятся накопления.
Важно отметить, что накопительная пенсия не является заменой страховой пенсии, а выступает в качестве дополнительного источника дохода в старости. Поэтому формирование накоплений рекомендуется рассматривать в сочетании с другими способами планирования пенсионного обеспечения, такими как вклад в негосударственные пенсионные фонды или самостоятельные сбережения.
Таким образом, накопительная пенсия является эффективным инструментом для обеспечения достойной старости и достижения финансовой независимости в пенсионном возрасте. Информирование о возможностях накопительной пенсии и ее преимуществах является важным шагом в повышении финансовой грамотности населения и создании условий для достойной жизни в старости. Об этом сообщает progorod58.ru.