Сбер выпустил новый стикер специально для молодежи
- 15:50 16 мая
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- astakhovaxenia
Робот Вертер из фильма "100 лет тому вперед" — новый персонаж лимитированного платежного стикера от Сбера. Заказать такие стикеры могут только клиенты в возрасте от 14 лет до 21 года. Причем решение надо принять быстро, тираж ограничен.
Заказать стикер можно в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, а получить — в любом офисе банка. Платежный стикер не только удобный, но и обладает всеми преимуществами молодежной СберКарты: им можно оплачивать покупки бесконтактно, получать повышенные бонусы СберСпасибо, снимать наличные в банкоматах. Стоимость стикера — 700 рублей.
С любимыми персонажами фильма "100 лет тому вперед" клиенты Сбера в возрасте от 14 лет до 21 года также могут заказать и молодежные СберКарты. На выбор доступно три дизайна. Заказать их можно бесплатно по ссылке.
А те, кто еще не успел посмотреть фильм "100 лет тому вперед", при покупке билетов на сайте "Афиши" по молодежной СберКарте до 31 мая получат кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 50% от стоимости билета. Кроме того, получать повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо можно и в любимых категориях. Клиенты, которым уже доступна обновленная программа лояльности СберСпасибо, могут выбрать их в приложении и совершать покупки в этих категориях с выгодой.