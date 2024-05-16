Сбер выпустил новый стикер специально для молодежи

Робот Вертер из фильма "100 лет тому вперед" — новый персонаж лимитированного платежного стикера от Сбера. Заказать такие стикеры могут только клиенты в возрасте от 14 лет до 21 года. Причем решение надо принять быстро, тираж ограничен.

Заказать стикер можно в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, а получить — в любом офисе банка. Платежный стикер не только удобный, но и обладает всеми преимуществами молодежной СберКарты: им можно оплачивать покупки бесконтактно, получать повышенные бонусы СберСпасибо, снимать наличные в банкоматах. Стоимость стикера — 700 рублей.