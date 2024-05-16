Поликлинику в печорском поселке Каджером достроят в ноябре 2024 года
- 15:45 16 мая
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- Белла Лебедева
В рамках своей рабочей поездки глава Коми Владимир Уйба посетил поселок Каджером Печорского района, где в настоящее время строится новое здание поликлиники.
Уйба отметил, что в настоящее время идут работы по монтажу водопровода, канализационных сетей, прокладке воздуховодов, а также проводятся электромонтажные и отделочные работы.
Согласно планам, новая поликлиника способна обслуживать до 70 пациентов за одну смену, включая возможность приема до 30 детей за смену. Кроме того, в дневном стационаре планируется развернуть шесть коек.
Владимир Уйба также сообщил, что планируется завершить строительство поликлиники в ноябре текущего года. Общая стоимость строительства составляет более 407 миллионов рублей.
Глава региона подчеркнул, что строительство новой поликлиники имеет важное значение для обеспечения качественной медицинской помощи местным жителям.