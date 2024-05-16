Жители Сыктывкара и Ухты разозлили Регоператора
- 16:15 16 мая
- 6+
- Дарья Шучалина
Недобросовестные ухтинцы и сыктывкарцы в наступивший ныне период субботников портят баки на контейнерных площадках, выбрасывая туда старую листву, песок, ветки и прочий мусор после маевок. К чему привело такое отношение к емкостям, предназначенным исключительно для складирования в них твердых (бытовых) отходов?
Нередко курильщики, дымящие на придомовых территориях, выбрасывают непотушенные «бычки» в такие баки, где они возгораются вместе с прошлогодними листьями. В результате пожара контейнеры оказываются непригодными. Как это недавно случилось в Ухте (на фото).
- Мы помогаем мэрам с заменой контейнеров, хотя по законодательству эти расходы входят в обязанности собственников мест накопления ТКО, — отметили «Про Городу» в ООО «Региональный оператор Севера». - Мы уведомляем, что не будем больше за наш счет менять сгоревшие баки и те, которые вышли из строя из-за размещения в них управляющими компаниями, ТСЖ или самими гражданами строительных отходов, мусора после субботников и пр. Теперь данную работу будут делать те, кому это предписано законом!
Регоператор напомнил читателям «Про Города», что отходы, собранные в ходе общегородского субботника, не соответствует критерию ТКО, определенному законом № 89-ФЗ («Об отходах производства и потребления»). Такой мусор запрещено размещать на контейнерных площадках. Нормативный объем контейнерных площадок не рассчитан на размещение отходов от субботников. Соответственно, складирование таких отходов приведет к переполнению контейнерных площадок, что впоследствии может спровоцировать образование свалок, а также ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте.
- Наша позиция по вопросу обращения с отходами, собранными на субботниках, соответствует позиции «Российского экологического оператора». Во время мероприятий по уборке территорий общего пользования городов и районо вывозить отходы должны организаторы таких мероприятий или собственники земли, на которых проводится уборка, — добавили нашему изданию в руководстве Регоператора. - Чтобы собранные на субботнике отходы были своевременно вывезены и труд участников мероприятий не оказался напрасным, советуем заранее определиться с той структурой, которая вывезет собранные отходы.