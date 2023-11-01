Как в Сыктывкаре отметят День народного единства: афиша мероприятий

В Сыктывкаре отметят День народного единства. Управление культуры администрации города представило программу празднования. В 2023 году этот праздник будет выпадать на субботу, в связи с чем жители столицы Коми будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

В Сыктывкаре запланирован ряд торжественных мероприятий для взрослых и детей. 3 ноября стартует концерт "Пою тебе, моя Россия" в концертном зале "Сыктывкар". Затем, 4 ноября, мероприятия пройдут в нескольких местах, включая Мичуринский парк, площадки возле ТЦ "Детский мир" и ЦУМ, а также на Театральной площади. В Эжве также будут проведены мероприятия в рамках празднования Дня народного единства.