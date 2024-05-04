Бабушки красят яйца только так: налейте в кастрюлю эту ядреную жидкость — красота невероятная

Пасхальные праздники не за горами, и хозяюшки уже начинают готовиться к этому важному событию. Одной из главных традиций является окрашивание яиц, которое каждая стремится сделать по-своему, ярким и запоминающимся. Помимо покупных красителей, многие используют натуральные средства, чтобы придать пасхальным яйцам необычные оттенки.

Одним из наиболее эффектных вариантов является изумрудный цвет, который можно получить без использования искусственных красителей. Для этого понадобится всего лишь пара десятков яиц, как белых, так и коричневых, которые в итоге приобретут разные оттенки зеленого, пишет "Хибины".