Стало известно, как отметят Пасху в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре скоро пройдет празднование Пасхи. Управление культуры местной администрации опубликовало афишу с подробной информацией о мероприятиях, которые планируется провести в столице Коми.

Одним из основных событий пасхального празднования будет ночное богослужение, которое состоится 4 мая в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Начало службы намечено на 23:00, и она продлится до поздней ночи.

Основной акцент в праздновании Пасхи также будет сделан на освящение яиц, куличей и других продуктов питания. С 8:00 до 17:00 в храмах разных приходов и монастырях будет проводиться процесс освящения. Кроме того, в 10:20 начнутся традиционные крестные ходы от Свято-Троицкого храма в Давпоне, от Свято-Вознесенского храма в Кируле и от Покровского храма в Орбите. Все эти ходы встретятся на площади перед кафедральным собором.

Возле собора в 10:00 будут организованы торговые ряды, где можно будет приобрести уникальные сувениры, разнообразную выпечку, а также шашлык и другие товары. В 12:00 пасхальные поздравления подарят горожанам мэр Владимир Голдин и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Параллельно с праздничными мероприятиями на Предсоборной площади будут выступать различные творческие коллективы. Кроме того, участники празднования смогут принять участие в мастер-классах и создать фотографии на память в специальных фотозонах. Для детей будут организованы занимательные развлечения, включая коробейников и аниматоров.