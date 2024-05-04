Священник сказал, в какие цвета нельзя красить яйца на Пасху: их всего три

На Пасху традиционно красят яйца в красный цвет и его различные оттенки, такие как бордовый или оранжевый. Православная церковь не возражает против использования и других цветов, однако рекомендует избегать слишком темных тонов. Материал опубликовали на сайте gazeta.ru.

Священник подчеркивает, что хотя строгих ограничений на цвета пасхальных яиц нет, предпочтение стоит отдавать ярким и светлым оттенкам. Это не только следование традициям, но и символическое выражение праздничного настроения. В древности, кроме красного, использовался и белый цвет, который символизирует свет, исходящий от Святого Гроба Господнего.