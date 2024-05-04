Священник сказал, в какие цвета нельзя красить яйца на Пасху: их всего три
- 12:45 4 мая
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- Служба новостей
На Пасху традиционно красят яйца в красный цвет и его различные оттенки, такие как бордовый или оранжевый. Православная церковь не возражает против использования и других цветов, однако рекомендует избегать слишком темных тонов. Материал опубликовали на сайте gazeta.ru.
Священник подчеркивает, что хотя строгих ограничений на цвета пасхальных яиц нет, предпочтение стоит отдавать ярким и светлым оттенкам. Это не только следование традициям, но и символическое выражение праздничного настроения. В древности, кроме красного, использовался и белый цвет, который символизирует свет, исходящий от Святого Гроба Господнего.
При окрашивании пасхальных яиц стоит избегать черного, темно-коричневого и темно-синего цветов, которые не отражают праздничного настроения Пасхи. Они больше подходят для Великого поста или Страстной седмицы.