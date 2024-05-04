За 7 дней заразные клещи покусали десять жителей Коми

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За неделю обратились 84 человек. Согласно данным, с 26 апреля по 1 мая текущего года, 84 человека обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей, среди них 21 ребенок. Об этом отметило управление Роспотребнадзора по Республике Коми.

Всего же, с начала сезона, в медицинские учреждения обратились 139 пострадавших от укусов клещей, среди которых 34 ребенка. Основные случаи обращения отмечены в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском районах и в городе Сыктывкар.