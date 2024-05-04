Прозрачный и ароматный: шеф-повара раскрыли секрет идеального куриного бульона
- 21:15 4 мая
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- Служба новостей
Приготовить прозрачный куриный бульон, наваристый и душистый, не так просто. Пара распространенных ошибок – и блюдо уже не радует. Поэтому мы собрали для вас лайфхаки от профессионалов.
В первую очередь надо правильно выбрать основу. Эксперты советуют брать тушку целиком. На курицу весом в килограмм понадобится пять литров воды. Ножки и голени также подойдут, но воды нужно будет меньше: примерно три литра на килограмм. А вот грудку и индейку брать не стоит – бульон получится слишком диетическим для обычного рациона и не будет отличаться насыщенным вкусом.
"Чтобы бульон был прозрачным, нужно удалить у птицы все внутренности, включая легкие, тщательно промыть тушку холодной водой и убрать жир", – акцентирует шеф-повар Юрий Башмаков.
Также некоторые кулинары советуют подержать мясо в воде со льдом какое-то время. Класть курицу также нужно исключительно в холодную, а лучше ледяную воду и варить на медленном огне.
Распространенная ошибка – душистый перец: профессионалы не советуют класть его в суп, чтобы не перебить естественный аромат блюда. Нужен исключительно черный перец горошком, а также лавровый лист, петрушка и укроп. Добавлять их надо уже после закипания бульона.
Из овощей кулинары предлагают добавить морковь, немного сельдерея, лук и пару шампиньонов. Есть один секрет – овощи нужно слегка подпечь, не обязательно в духовке, можно на сухой сковороде. Такие овощи придадут бульону приятный золотистый цвет, пишет портал mosregtoday.ru.