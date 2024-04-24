Как в Коми получить бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря
- 08:15 24 апреля
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- Татьяна Зубова
6 мая в 10.00 стартует компания по приему заявок от родителей, желающих отправить своих детей в оздоровительные лагеря. Все расходы будут покрыты из средств республиканского бюджета. Эта информация была предоставлена пресс-службой министерства образования Коми.
В рамках этой кампании полностью бесплатные путевки и бесплатный проезд к месту расположения лагеря предоставят детям, проживающим в арктических районах республики Коми, детям участников СВО, детям из многодетных семей, где воспитываются семь и более детей, а также детям-сиротам, воспитанникам государственных учреждений. Также будут предоставлены бесплатные путевки и оплата 90% стоимости проезда для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-инвалидов, нуждающихся в помощи. Дети, состоящие в реестре одаренных детей, смогут получить бесплатные путевки, но должны будут оплатить проезд.
Родителям доступны два варианта подачи заявления: лично в образовательной организации или управлении образования, или в электронной форме на сайте. На выбор представлены четыре детских лагеря: "Черноморская зорька" в Анапе, а также "Гренада", "Мечта" и "Чайка" в Сыктывдинском районе.
Заявки можно подать как лично, так и онлайн через портал Госуслуг. Если у родителя отсутствует учетная запись, необходимо зарегистрироваться и пройти проверку паспорта и СНИЛС.
Порядок получения путевки в лагерь следующий: необходимо подать заявление на сайте, принести оригиналы документов для подтверждения определенных категорий, получить статус "очередник", дождаться статуса "на оплату", оплатить родительский взнос и подготовить документы для предъявления в лагере.
Отметим, в случае, если родители приобрели путевку самостоятельно, то есть возможность получить возмещение расходов за путевку.
Добавим, в минувшем 2023 году благодаря поддержке ведомства отдохнуть по оздоровительной путевке смогли более восьми тысяч детей. При этом примерно треть из них дети-сироты, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В ведомстве отметили, что юные туристы отдыхали не берегу Черного и Каспийского морей, а также в Вологодской области.