Как в Коми получить бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря

6 мая в 10.00 стартует компания по приему заявок от родителей, желающих отправить своих детей в оздоровительные лагеря. Все расходы будут покрыты из средств республиканского бюджета. Эта информация была предоставлена пресс-службой министерства образования Коми.

В рамках этой кампании полностью бесплатные путевки и бесплатный проезд к месту расположения лагеря предоставят детям, проживающим в арктических районах республики Коми, детям участников СВО, детям из многодетных семей, где воспитываются семь и более детей, а также детям-сиротам, воспитанникам государственных учреждений. Также будут предоставлены бесплатные путевки и оплата 90% стоимости проезда для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-инвалидов, нуждающихся в помощи. Дети, состоящие в реестре одаренных детей, смогут получить бесплатные путевки, но должны будут оплатить проезд.