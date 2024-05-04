"Выходные будут перенесены" жителей России ошарашили новым решением по майским праздникам
- 17:01 4 мая
- 12+
- Служба новостей
В России планируются изменения в календаре майских праздников на будущий год, конкретно на 2025 год. Целью этих изменений является создание более длительного непрерывного отпуска весной. Планы по перестановке выходных дней были одобрены правительством в прошлом году, и в настоящее время разрабатывается новый календарь, включая новые идеи.
В предлагаемом проекте предусматривается перемещение некоторых выходных дней из зимнего периода. Конкретно, речь идет о днях с 1 по 7 января, которые обычно являются праздничными согласно Трудовому кодексу. Если эти дни приходятся на выходные, предусматривается возможность переноса их на другое время, чтобы создать дополнительные выходные.
Согласно текущему проекту, выходной день с субботы, 4 января, будет перенесен на пятницу, 2 мая. Это означает, что майские праздники начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая включительно. Затем, спустя неделю, россияне получат возможность отдохнуть еще три дня подряд: с 9 по 11 мая. Таким образом, всего будет семь дней майских каникул в следующем году. Окончательное утверждение этих изменений ожидается к концу лета или осени текущего года со стороны Правительства, сообщает progorodsamara.ru.