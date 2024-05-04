Жителя Прилузского района осудят по обвинению в убийстве сожительницы

фото редакции

Позже он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку, завершено следственным отделом по Прилузскому району Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.

Обвиняемый ранее имел судимость. Убийство, согласно статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, произошло в феврале 2024 года в квартире дома по улице 1 Мая в селе Объячево.

Оба фигуранта, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, вступили в ссору из-за личной неприязни. В ходе конфликта, обвиняемый убил сожительницу.