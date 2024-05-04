В Коми 4 мая пройдет небольшой снег

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Согласно данным Коми ЦГМС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями 4 мая. В ночное время в северных и центральных районах прогнозируется небольшой снег, в южных районах осадков практически не ожидается. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, особенно на крайнем юге региона. Ветер будет дуть северным и северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.

Температура в ночное время составит от -2 до -7 градусов Цельсия, при прояснении понизится до -9...-14 градусов. Днем температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, а на крайнем северо-востоке региона составит от -2 до -7 градусов Цельсия.