Минприроды Коми планирует создать научный проект для решения проблемы с руслом Сысолы
- 13:45 4 мая
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- Белла Лебедева
Ведомство выделило около 8,5 миллиона рублей с целью защиты участка реки, проходящей через город, от возможного обмеления.
В результате гласности в социальных сетях в прошлом октябре по поводу разрушения «плотины» за Заречьем, жители города были встревожены возможным превращением реки в болото.
Минприроды республики пояснило, что никакой плотины в том районе никогда не существовало и происходило лишь изменение дорожного перехода через реку в районе местечка Сидор-Полой.
В Центральной геологической и метеорологической службе Коми разъяснили, что изменения, происходящие со Сысолой, — результат естественных русловых процессов. Ученые высказали предположение о возрастающей вероятности того, что Сысола изменит свое русло, впадая в реку Вычегду через Выльты и Сидор-полой.
На встрече с представителями региональных СМИ 3 мая, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, Екатерина Киселевич, объявила, что специалисты провели обследование местности.