Минприроды Коми планирует создать научный проект для решения проблемы с руслом Сысолы

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Ведомство выделило около 8,5 миллиона рублей с целью защиты участка реки, проходящей через город, от возможного обмеления. В результате гласности в социальных сетях в прошлом октябре по поводу разрушения «плотины» за Заречьем, жители города были встревожены возможным превращением реки в болото.

Минприроды республики пояснило, что никакой плотины в том районе никогда не существовало и происходило лишь изменение дорожного перехода через реку в районе местечка Сидор-Полой.

В Центральной геологической и метеорологической службе Коми разъяснили, что изменения, происходящие со Сысолой, — результат естественных русловых процессов. Ученые высказали предположение о возрастающей вероятности того, что Сысола изменит свое русло, впадая в реку Вычегду через Выльты и Сидор-полой.