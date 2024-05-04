Не берите - внутри красители и антибиотики: в Роскачестве рассказали, какую колбасу покупать нельзя

Эксперты из Роскачества провели несколько проверок и поделились информацией о брендах колбасы, которые получили минимальные оценки. Они приобрели популярные марки колбасы различных видов и выявили серьезные проблемы с некоторыми из них, рекомендуя не покупать эти продукты.

Специалисты отметили, что колбаса остается одним из самых популярных продуктов на столах россиян, особенно в зимний период. Однако, чтобы быть уверенными в качестве продукта, они рекомендуют ориентироваться на рейтинги и результаты проверок, проведенные независимыми организациями, такими как Роскачество.