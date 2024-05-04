Не берите - внутри красители и антибиотики: в Роскачестве рассказали, какую колбасу покупать нельзя
- 17:00 4 мая
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- Служба новостей
Эксперты из Роскачества провели несколько проверок и поделились информацией о брендах колбасы, которые получили минимальные оценки. Они приобрели популярные марки колбасы различных видов и выявили серьезные проблемы с некоторыми из них, рекомендуя не покупать эти продукты.
Специалисты отметили, что колбаса остается одним из самых популярных продуктов на столах россиян, особенно в зимний период. Однако, чтобы быть уверенными в качестве продукта, они рекомендуют ориентироваться на рейтинги и результаты проверок, проведенные независимыми организациями, такими как Роскачество.
Среди наихудших образцов колбасы эксперты выделили сервелат. Марка "Дмитрогорский продукт" была признана наименее качественной. В ходе лабораторного анализа было обнаружено наличие антибиотиков и красителя в составе колбасы, которые не были указаны на упаковке.
Среди докторской колбасы эксперты не рекомендовали приобретение продукции Губернской мясной компании из-за обнаруженных антибиотиков и недостаточного содержания жира. Кроме того, в колбасе под маркой "Егорьевская" содержание белка оказалось ниже заявленного.
Роскачество имеет аккредитацию от правительства РФ для проведения таких исследований, поэтому их данные можно считать достоверными и авторитетными при выборе качественной колбасы, сообщает progorodsamara.ru.