В некоторых муниципалитетах Коми изменится среднерыночная стоимость жилья

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По официальной информации от Министерства строительства и ЖКХ, выявлены значительные изменения в стоимости жилья в различных муниципалитетах. Согласно представленным данным, на втором квартале 2024 года стоимость квадратного метра жилья вырастет в 11 городах и районах, и только в двух из них произойдет снижение цен.

Из документа, опубликованного на портале для общественного обсуждения, следует, что максимальная стоимость квадратного метра жилья составит 98 302 рубля и будет применяться только в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. В то время как самая низкая цена, 8 615 рублей, будет действовать в Инте.

По данным из проекта приказа, стоимость жилья повысится для большинства муниципалитетов, и лишь в двух из них произойдет снижение. Наибольшие изменения произойдут в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе (средняя цена увеличится на 7409 рублей), а также в Сысольском районе (прирост в 6043 рубля). Очень незначительное увеличение цены, всего на 100 рублей, ожидается в Воркуте.