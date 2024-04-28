В Сыктывкаре пройдет концерт именитого московского оркестра Росгвардии
- 09:55 28 апреля
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- Влад Смекалов
В Сыктывкаре и Ухте состоятся концерты Московского образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России. В программе выступления будут звучать духовная музыка, песни Великой Отечественной войны и русские народные произведения.
Московский оркестр считается одним из лучших военных музыкальных коллективов войск национальной гвардии. Он успешно выступает не только в стране, но и за рубежом, а также активно принимает участие в оформлении значимых общественно-политических событий страны, рассказали в управлении Росгвардии по Коми.
Этот коллектив является правопреемником оркестра, созданного еще в 1956 году отдельной мотострелковой ордена В.И. Ленина имени Ф.Э. Дзержинского дивизии особого назначения. Богатая творческая биография оркестра тесно связана с его повседневной жизнедеятельностью в войсках: они проводят концертно-просветительскую работу среди военнослужащих, сотрудников и членов семей войск национальной гвардии, занимаются военно-патриотическим воспитанием и выступают перед военнослужащими.
В настоящее время в коллективе представлены духовой и симфонический оркестры, поэтому зрители могут ожидать разнообразную и насыщенную программу. Оркестр может аккомпанировать солисту-вокалисту или инструменталисту, исполнять служебно-строевой репертуар.
В рамках гастролей по Коми музыканты подготовили концерт в одном отделении. Зрители услышат лучшие произведения духовой музыки, песни о героях отечества, о любви, семье и верности, а также русские народные мелодии.