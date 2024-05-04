В Сыктывкаре выделили пять населенных пунктов под угрозой лесных пожаров

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В Сыктывкаре выделили пять населенных пунктов, которые находятся в зоне риска возгорания. Как сообщил заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Сыктывкаре Владислав Немчинов в ходе прямой линии 3 мая. Уже проведены внеплановые проверки в указанных населенных пунктах, в ходе которых выявлено более 40 нарушений.

Основным нарушением, выявленным в течение проверок, является отсутствие необходимого противопожарного расстояния от зданий до лесных участков, а также недостаточное обеспечение источниками наружного водоснабжения.

Немчинов призвал всех владельцев домов и участков, прилегающих к лесам, незамедлительно приступить к уборке сухой травы с участков, как только погода позволит и снег растает. При этом, ширина убранной территории до леса должна составлять не менее 10 метров, чтобы минимизировать риск возгорания.