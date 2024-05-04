В Сыктывкаре выделили пять населенных пунктов под угрозой лесных пожаров
- 11:45 4 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре выделили пять населенных пунктов, которые находятся в зоне риска возгорания.
Как сообщил заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Сыктывкаре Владислав Немчинов в ходе прямой линии 3 мая. Уже проведены внеплановые проверки в указанных населенных пунктах, в ходе которых выявлено более 40 нарушений.
Основным нарушением, выявленным в течение проверок, является отсутствие необходимого противопожарного расстояния от зданий до лесных участков, а также недостаточное обеспечение источниками наружного водоснабжения.
Немчинов призвал всех владельцев домов и участков, прилегающих к лесам, незамедлительно приступить к уборке сухой травы с участков, как только погода позволит и снег растает. При этом, ширина убранной территории до леса должна составлять не менее 10 метров, чтобы минимизировать риск возгорания.
В рамках противопожарной безопасности в Сыктывкаре также выделены зоны активного отдыха, где запрещено разжигать костры, использовать открытые мангалы и сжигать мусор. Некоторые из этих зон включают Красную гору, Чит, Лесозавод, Краснозатонский мост и другие. Для строгого соблюдения этих требований в городе действуют патрульные группы, готовые пресекать любые нарушения, которые могут стать источником опасности возгорания в лесных территориях.