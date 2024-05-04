Государственный долг Коми снизился на четверть миллиарда рублей

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Республиканский Минфин сообщил об уменьшении государственного долга Коми на 250 миллионов рублей. Эти средства были возвращены казначейству, к которому обратились в январе прошлого года для привлечения средств.

На начало 2024 года общий объем госдолга Коми составлял 30,4 миллиарда рублей. В январе республика заключила соглашение с региональным управлением федерального казначейства и получила 1 миллиард 27,5 миллионов рублей, что привело к увеличению общей суммы долга до 31,4 миллиарда. Однако, согласно отчету регионального Минфина, в апреле Коми вернуло казначейству 256,7 миллионов рублей, которые были привлечены еще в январе 2023 года.

В целом, Коми должна вернуть 12 бюджетных кредитов, и на 1 мая 2024 года задолженность региона перед вышестоящим бюджетом составляла 26,1 миллиарда 128,6 миллионов рублей. Стоит отметить, что структура госдолга Коми не включает коммерческие кредиты.