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Государственный долг Коми снизился на четверть миллиарда рублей

Государственный долг Коми снизился на четверть миллиарда рублейфото редакции

Республиканский Минфин сообщил об уменьшении государственного долга Коми на 250 миллионов рублей.

Эти средства были возвращены казначейству, к которому обратились в январе прошлого года для привлечения средств.

На начало 2024 года общий объем госдолга Коми составлял 30,4 миллиарда рублей. В январе республика заключила соглашение с региональным управлением федерального казначейства и получила 1 миллиард 27,5 миллионов рублей, что привело к увеличению общей суммы долга до 31,4 миллиарда. Однако, согласно отчету регионального Минфина, в апреле Коми вернуло казначейству 256,7 миллионов рублей, которые были привлечены еще в январе 2023 года.

В целом, Коми должна вернуть 12 бюджетных кредитов, и на 1 мая 2024 года задолженность региона перед вышестоящим бюджетом составляла 26,1 миллиарда 128,6 миллионов рублей. Стоит отметить, что структура госдолга Коми не включает коммерческие кредиты.

В 2017 году Коми выпустила облигации на сумму 10 миллиардов рублей. В течении 2023 года регион провел три погашения части номинальной стоимости облигаций, и в июне ожидается полное погашение задолженности в размере 5 миллиардов рублей.

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