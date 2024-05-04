Полицейским Коми вручили новые звания
- 18:00 4 мая
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- Белла Лебедева
В Министерстве внутренних дел по Республике Коми состоялась торжественная церемония вручения специальных званий сотрудникам различных подразделений ведомства.
По информации, полученной от МВД по Коми, заместитель министра Юрий Марченко поздравил коллег с выдающимся событием в их служебной жизни и вручил им погоны.
К примеру, первые офицерские звания "младший лейтенант полиции" были присвоены инспектору ИАЗ отдела МВД России по Воркуте Диане Рязанцевой, инспектору по делам несовершеннолетних УМВД России по Сыктывкару Валентине Кирилловой и инспектору отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по Сыктывкару Александре Кустышевой, согласно приказу Министра внутренних дел РФ.
Подразделения, такие как уголовный розыск, следственные отделы, Госавтоинспекция, патрульно-постовая служба, подразделения по делам несовершеннолетних, дежурная часть, а также специалисты кадровой службы и участковые уполномоченные полиции, также получили новые погоны в соответствии с приказом министра внутренних дел по Республике Коми.