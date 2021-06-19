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Крах бизнеса и долги: посетители сыктывкарской фитнес-студии месяцами не могут вернуть деньги за абонементы

Крах бизнеса и долги: посетители сыктывкарской фитнес-студии месяцами не могут вернуть деньги за абонементы

19 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Крах бизнеса и долги: посетители сыктывкарской фитнес-студии месяцами не могут вернуть деньги за абонементы Фото с сайта pixabay.com
Предприниматель все еще ведет бизнес-тренинги

В нашу редакцию обратились обеспокоенные посетители эжвинской фитнес-студии «Гончар». Они утверждают, что заплатили за абонемент, однако организация неожиданно закрылась и владелец не возвращает деньги. Портал PG11.ru узнал, что произошло на самом деле.

Сыктывкарка Татьяна К. на протяжении полугода ходила в эту фитнес-студию. Однако в середине апреля она узнала, что организация приостановила работу.

- Директор Роман Гончар признался, что у него долги. Всего по Сыктывкару три студии, две из которых он точно закрыл до неопределенного времени. Мы уже два месяца не можем получить свои деньги за неиспользованные посещения по абонементу, - сообщила пострадавшая. 

Татьяна К. отмечает, что Роман перестал отвечать на сообщение и звонки. 

- Нас таких много. Пока я лично общаюсь с шестью девушками. Мы хотим написать заявление в полицию. Он присвоил чужие деньги и отдавать их видимо не хочет, - сообщила девушка. 

В отличие от Татьяны К., посетительнице студии Романа Гончара на улице Первомайской - Юлии К. - повезло больше. У нее абонемент закончился за неделю до того, как объявили о временном закрытии студии.

- Я задумывалась о том, чтобы приобрести новый абонемент, но, к счастью, не успела этого сделать. В группе «ВКонтакте» нам объявили о том, что студия на Первомайской временно закрывается. Никаких сроков, никакого объяснения причин. И если первое время на комментарии клиенток хоть как-то отвечали от имени группы, то позже все вопросы с нашей стороны стали просто игнорироваться. Нам объявили о временном закрытии студии на Первомайской 25 мая. И до сих пор никакого вразумительного ответа по поводу ситуации нет, - рассказала девушка. 

Юлия отметила неприятный момент - в группе эжвинской студии хотя бы появился пост от имени руководителя, в котором он попытался объясниться и извинился. А в группе студии на Первомайской была тишина. Клиенток со временем начали игнорировать.

- Учитывая все странные моменты, которые были, я не могу сказать, что нынешняя ситуация стала для меня огромным шоком. Причем эти самые странности начались еще с момента покупки абонемента. Я решила его купить из-за удобного расположения студии на Первомайской и акции, благодаря которой сразу после открытия можно было получить скидку. Примечательно, что сроки акции нигде толком не указывались. Я написала администратору студии почти сразу и мы выбрали ориентировочное время, когда я могу подойти и подписать договор. Когда через несколько дней я написала, чтобы подтвердить дату и время встречи, мне сказали, что акция, неожиданно, закончилась. Но потом все-таки сказали, что сделают для меня исключение и продадут абонемент по акции. И предложили просто переслать деньги за него на личную карту руководителя. Это было максимально странно, поэтому я настояла на встрече. В сам договор тоже пришлось прямо на месте вносить правки. Приложения, которые указывались в документе, мне показали не сразу, а только когда я об этом спросила. Меня уже тогда это насторожило, но уж очень хотелось скорее приступить к тренировкам, поэтому я решила закрыть глаза на недостатки и успокоила себя тем, что в случае чего просто обращусь в суд, - рассказала пострадавшая.

Сыктывкарка также сначала была возмущена тем, что в зале тренировок даже нет питьевой воды. И это в месте, где тренируются люди. Только после того, как Юлия выложила соответствующую публикацию в Instagram, вода появилась. 

- С организацией тренировок тоже периодически случались накладки. Так, в первое время после открытия студии постепенно добавляли новых тренеров и направления. Одним из них стала зумба, на которую я давно хотела попасть. Вот только попасть на занятие мне так и не удалось. Потому что ты записываешься на тренировку, а в день проведения (иногда и вовсе в последний момент) выясняется, что ее отменили. При этом важно понимать, что я не записывалась на другие тренировки, ожидая именно эту (ведь ты до последнего веришь, что зумбу проведут и исходя из этого планируешь свое время). Как итог, пара оплаченных недель из абонемента у меня просто сгорела, ведь я надеялась попасть на эту тренировку. А потом и вовсе выяснилось, что тренер уволилась. Очень неприятная ситуация. Да и вообще перед закрытием студии все чаще стала появляться информация об отмене тренировок. Повторюсь, иногда это происходило в самый последний момент, - заключила Юлия К.

Позиция предпринимателя

Предприниматель Роман Гончар отметил, что у его студий действительно произошли неприятности.

- Да, есть такое, что не смог предотвратить кассовый разрыв, который начался еще во время пандемии, и ушёл в большие долги. Да, много кому должен и много кому уже вернул. Возвращаю деньги кому-то почти каждый день, просто до некоторых ещё не дошла очередь. Но рано или поздно дойдёт до всех и всем заплачу, - пояснил владелец фитнес-студии.

Сейчас Роман Гончар привлекает инвестиции и работает над своим собственным интернет-продуктом.

- Как только появятся деньги, то, конечно, перезапустим зал. Бизнес-модель рабочая, просто я вовремя не проследил за цифрами. Впредь буду следить. Успех - это количество попыток, - заключил предприниматель.

Но несмотря на финансовые неудачи и провалы в бизнесе, Роман не отчаивается и даже дает консультации по поводу запуску своего дела и привлечения инвестиций. 

 

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