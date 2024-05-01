Аграриям Коми придется заранее сообщать о применении пестицидов и гербицидов

К тому же, владельцы пасек обязаны своевременно информировать местные сельские администрации и соседние хозяйства о расположении и перемещении своих ульев.

Производители сельскохозяйственной продукции теперь обязаны уведомлять пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами с целью защиты от вредителей, болезней и сорняков, а также для предотвращения отравления и гибели пчел, которые происходят в результате использования инсектицидов.