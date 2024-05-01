Аграриям Коми придется заранее сообщать о применении пестицидов и гербицидов
- 18:00 1 мая
- 0+
- Белла Лебедева
К тому же, владельцы пасек обязаны своевременно информировать местные сельские администрации и соседние хозяйства о расположении и перемещении своих ульев.
Производители сельскохозяйственной продукции теперь обязаны уведомлять пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами с целью защиты от вредителей, болезней и сорняков, а также для предотвращения отравления и гибели пчел, которые происходят в результате использования инсектицидов.
В соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство, уведомление необходимо осуществлять за 5 до 10 дней до начала обработок. Эти нововведения, о которых сообщает филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Россельхозцентр" по Республике Коми, вступают в силу с 1 сентября 2024 года.
Для минимизации рисков для пчеловодческой продукции и защиты самих пчел от негативного воздействия пестицидов, сельхозпроизводители, планирующие использование таких средств, должны выполнять обработку в утренние или вечерние часы, а в пасмурную и прохладную погоду – и в дневное время. Эти меры направлены на снижение вероятности вылета пчел из улья и их возможного отравления.
В случае получения извещения о планируемой обработке пестицидами, пчеловоды должны принять меры по перемещению ульев на безопасное расстояние или их временной изоляции.