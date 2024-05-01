В Сыктывкаре мужчина обнаружил в лесу оружие и сдал его в Росгвардию

В Сыктывкаре местный житель 1985 года рождения, действуя исходя из доброй воли, передал в специализированное подразделение, занимающееся выдачей разрешений на оружие, ружье гладкоствольного типа марки "ИЖ-54", которое он случайно нашел.

Мужчина рассказал сотрудникам Росгвардии историю о том, как, находясь в охотничьих походах в лесной зоне рядом с поселением Яснэг Сыктывдинского района обнаружил сумку, внутри которой нашел демонтированное огнестрельное оружие.

Обдумав возможные последствия нелегального владения оружием, мужчина принял решение сдать найденный предмет в органы Росгвардии. Такой поступок, согласно действующему законодательству, не только избавляет его от юридической ответственности за хранение оружия без разрешения, но и обеспечивает ему право на финансовую награду. В данном случае, за свой ответственный поступок житель Сыктывкара получит вознаграждение в размере 8000 рублей.