В Сыктывкаре стартовали работы по фрезерованию старого покрытия к кладбищу в Верхнем Чове

Недавно были начаты работы по удалению устаревшего асфальтового слоя на дороге, ведущей к кладбищу в населенном пункте Верхний Чов. Восстановление этого участка дороги, протяженностью в 1,348 километра, осуществляется в рамках национального проекта, носящего название "Безопасные качественные дороги". Организацией, выполняющей работу на данной территории, является акционерное общество "ДорИнвест".

В соответствии с условиями контракта, до 30 сентября текущего года на этом участке дороги предусмотрено выполнение комплекса работ: это и укладка нового асфальта, и укрепление обочин, и установка современного остановочного комплекса. Кроме того, подрядчиком уже была выполнена очистка полосы отвода от деревьев и кустарников, а муниципальным предприятием "Дорожное хозяйство" были заменены изношенные водопропускные трубы, расположенные под проезжей частью.