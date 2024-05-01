Пенсии и пособия в мае-2024: график выдачи
- 18:45 1 мая
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- Служба новостей
В мае выплата пенсий, детских выплат и единого пособия пройдет в основном в стандартные сроки. В апреле досрочная выплата мер поддержки из-за майских праздников не предусмотрена, пишет URA.ru.
Выплата пенсий
Согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», выплаты пенсий начинаются не ранее 3-го числа каждого месяца. В мае 2024 года выплаты начнутся в следующие дни:
- 3 мая: Основной день выплат для большинства пенсионеров.
- 4 мая: В некоторых отделениях почты выплаты могут быть доступны утром.
- 5 мая: Выплаты, запланированные на этот день, переносятся на 3 мая.
- 6-8 мая: Выплаты осуществляются в соответствии с графиком.
- 9-12 мая: Средства начисляются 7—8 мая.
- С 13 мая: Выплата пенсий продолжается по стандартному графику до 25 мая.
Основные даты выплаты пособий на ребенком
3 мая:
- Единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;
- Пособие на первого ребенка до 3 лет;
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- Пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- Пособие на детей от 8 до 17 лет;
- Новое универсальное пособие.
5 и 8 мая:
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям соответственно. Если запланированная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, пособие будет перечислено предыдущим рабочим днем.
Повышение пенсий для специальных категорий работников
Работники угольной промышленности и члены летных экипажей:
- С мая 2024 года будет пересчитана ежемесячная доплата к пенсии для неработающих работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданской авиации.
- Размер выплаты будет зависеть от заработной платы и специального стажа работника.
- Для получения доплаты необходим спецстаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин в случае летных экипажей.
Увеличение пенсий для пожилых и инвалидов
Гражданам, достигшим 80 лет, и лицам с I группой инвалидности будут получать выплаты в рамках страховой пенсии в двойном размере, составляющем 16,269.76 рублей. Однако размер выплат им будет увеличен при условии, если у этих лиц есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи.
Новые инициативы по пенсионным баллам
- Передача пенсионных баллов родителям. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий работающим россиянам возможность передавать свои пенсионные баллы родителям. Мера направлена на стимулирование создания многодетных семей и повышение уровня поддержки пожилых граждан.
- Минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости составляет 15 лет, а минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент — 30 баллов.
Финансирование и экономический контекст
- Финансирование доплат: Источником финансирования ежемесячных доплат являются взносы в бюджет Социального фонда РФ от предприятий угольной промышленности и организаций.
- Средняя пенсия: Средняя пенсия по старости в 2024 году составит 23,405 рублей.