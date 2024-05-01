Пенсии и пособия в мае-2024: график выдачи

В мае выплата пенсий, детских выплат и единого пособия пройдет в основном в стандартные сроки. В апреле досрочная выплата мер поддержки из-за майских праздников не предусмотрена, пишет URA.ru.

Выплата пенсий

Согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», выплаты пенсий начинаются не ранее 3-го числа каждого месяца. В мае 2024 года выплаты начнутся в следующие дни: