В Сыктывкаре 1 мая прошло по-спортивному
- 19:15 1 мая
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- Белла Лебедева
В связи с наступлением Первомая администрация Сыктывкара объявила о многочисленных культурных и спортивных мероприятиях, организованных для жителей города.
На центральной Театральной площади проводятся увлекательные мастер-классы по оригами с созданием символических фигур "Голубь мира" и "Первомай". Кроме того, на этой же площади стартует поэтическая эстафета "Поэтическая маевка", призванная привнести весеннее вдохновение и радость участникам.
В "Детском мире" города организовали разнообразные спортивные, танцевальные и другие культурные мероприятия, призванные развлечь не только детей, но и всю семью в целом.
Не только культурные, но и спортивные мероприятия будут представлены на стадионе городского парка имени С.М. Кирова, где доступны площадки для волейбола, бадминтона, ориентирования, стрельбы из лука и других видов спорта. Развлекательные и спортивные зоны также будут представлены на пересечении улицы Петрозаводская и Покровского бульвара напротив магазина "Алграф" и в Эжве, предлагая разнообразные потоки активности для всех желающих принять участие.