В Сыктывкаре 1 мая прошло по-спортивному

Фото администрации Сыктывкара

В связи с наступлением Первомая администрация Сыктывкара объявила о многочисленных культурных и спортивных мероприятиях, организованных для жителей города. На центральной Театральной площади проводятся увлекательные мастер-классы по оригами с созданием символических фигур "Голубь мира" и "Первомай". Кроме того, на этой же площади стартует поэтическая эстафета "Поэтическая маевка", призванная привнести весеннее вдохновение и радость участникам.

В "Детском мире" города организовали разнообразные спортивные, танцевальные и другие культурные мероприятия, призванные развлечь не только детей, но и всю семью в целом.