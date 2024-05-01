С завтрашнего дня не будет денег на счету: Сбербанк объявил, что вводится для всех россиян

Сбербанк анонсировал существенное изменение в условиях использования банковских карт, которое затронет всех российских граждан. Одним из ключевых изменений будет полное обнуление определенного показателя на карте. Согласно экспертам, новые условия будут действовать при снятии наличных с карт с использованием инновационного метода, который позволит получать наличные не только в банкоматах или кассах банков, но также в различных торговых точках, включая магазины, аптеки и заправочные станции.

Сбербанк активно внедряет эту технологию в России, заключая партнерские соглашения с розничными сетями, такими как "Пятерочка" и "Перекресток".

Для владельцев карт Сбербанка будут действовать особые условия, поскольку комиссия за операции по получению наличных будет полностью обнулена. Это означает, что пользователи карт Сбербанка не будут платить комиссию за снятие наличных.